Специальная подборка объединила четыре спортивных комплекта для тренировки из осенней коллекции Next, сообщает компания.

Эластичные легинсы, топы с дополнительной поддержкой, яркое худи и вместительная спортивная сумка – дизайнеры Next рекомендуют смело комбинировать фасоны, разные цвета и модели.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.