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Next опубликовал подборку Fashion in motion из актуальной коллекции
09.10.2017 10:32
Специальная подборка объединила четыре спортивных комплекта для тренировки из осенней коллекции Next, сообщает компания.
Эластичные легинсы, топы с дополнительной поддержкой, яркое худи и вместительная спортивная сумка – дизайнеры Next рекомендуют смело комбинировать фасоны, разные цвета и модели.
Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.
Фотографии предоставлены компанией.
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