|
|
Next опубликовал подборку Sweet Dreams из актуальной коллекции
03.11.2017 15:29
Специальная подборка объединила пижамные сеты с шортами, сорочки на тонких лямках и утепленный комбинезон с забавными ушками на капюшоне из осенней коллекции Next, сообщает компания.
Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте