Британский бренд Next опубликовал лукбуки новых весенних коллекций для женщин и детей.

Женская линия из весенней коллекции Next 2017 объединила в себе несколько стилей: деловой, спортивный и повседневный. В основу концепции новой коллекции британского бренда легли текстура и форма, поэтому все внимание акцентируется на деталях отделки и материалах высокого качества. Отдельного внимания заслуживают наряды для особых случаев, а также обувь и аксессуары.

Детская весенняя коллекция Next подойдет для девочек и мальчиков разных возрастов. Идея, которая легла в основу концепции для девочек, – сорванец. Именно поэтому палитра преимущественно состоит из монохромных оттенков с отливами желтого и хаки. В коллекции представлены куртки в стиле милитари, клетчатые рубашки и универсальные серые джинсы. Некоторые модели отсылают к традиционному французскому стилю: классическое шерстяное пальто с изящным силуэтом, пышные плиссированные юбки и блузы с полосатым принтом. В палитре преобладают приглушенный бежевый, синий и серый цвета. В весенней коллекции Next для девочек также прослеживается очевидная спортивная история: эластичные леггинсы с космическим принтом, толстовки с капюшоном и надписями.

Повседневная одежда для мальчиков яркая и оригинальная. Синий, зеленый и желтый – цвета, которые чаще всего встречаются в коллекции. Футболки с надписями, трикотажные джемперы, джинсы из «застиранного» денима – Next предлагает новое прочтение традиционной одежды для маленьких модников. Военная тематика также оказала общее влияние на всю детскую коллекцию. Нашивки и крупные значки в винтажном стиле украшают джинсы, поло и рубашки. Еще один тренд – монохромный графический дизайн с эффектом точечного нанесения краски на одежду.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.