Британская марка Next презентовала рождественскую коллекцию одежды для женщин и детей, сообщает компания.

В новой женской коллекции представлены эффектные комбинезоны, игривые платья с оборками, костюмы в различных оттенках красного.

В новом сезоне в коллекции для девочек представлены модели с цветочной тематикой и деталями в стиле милитари. Теплые пальто, клетчатые юбки из плотной шерсти и блестящие элементы создают повседневный образ. Праздничная одежда представлена в насыщенном синем и фиолетовом цветах с добавлением медных акцентов. Знаковые модели рождественской коллекции для девочек: гофрированные платья и бархатные бомберы.

Коллекция для мальчиков сфокусирована на уличном стиле: многослойность, фасоны oversize, толстовки и куртки цвета хаки. Металлические нашивки и аппликации украшают спортивные модели и деним. Источником вдохновения рождественской линейки для юных модников послужили зимние каникулы в горах: теплые рубашки из шотландской шерсти, классические брюки, практичные пиджаки, джемпера из флиса.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.