05.04.2017 14:31

Швейное предприятие «Меридиан» в Ярославской области выплатило компенсацию незаконно уволенным работникам, пишет ИА Regnum.

Швейная компания «Меридиан», обвинявшаяся прокуратурой Некоузского района Ярославской области в незаконном увольнении сотрудников, признала вину в добровольном порядке. По всем 14-ти искам в суд выплачена компенсация.

«Одного человека восстановили в должности, а семь работников, получив денежную компенсацию, отказались от претензий. По остальным вопрос решается», — рассказала прокурор Некоузского района Светлана Смирнова.

Отмечается, что в январе 2017 года 28 работников компании «Меридиан» оказались уволены по причине окончания срока действия трудовых договоров. Проверка прокуратуры выявила, что данные о дате окончания договора были внесены от руки, из-за чего бессрочные трудовые контракты стали срочными.