Новости
НачалоНовостиНезаконно уволенным из «Меридиана» начали выплачивать компенсации
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Незаконно уволенным из «Меридиана» начали выплачивать компенсации

05.04.2017  14:31

Швейное предприятие «Меридиан» в Ярославской области выплатило компенсацию незаконно уволенным работникам, пишет ИА Regnum.

Швейная компания «Меридиан», обвинявшаяся прокуратурой Некоузского района Ярославской области в незаконном увольнении сотрудников, признала вину в добровольном порядке. По всем 14-ти искам в суд выплачена компенсация.

«Одного человека восстановили в должности, а семь работников, получив денежную компенсацию, отказались от претензий. По остальным вопрос решается», — рассказала прокурор Некоузского района Светлана Смирнова.

Отмечается, что в январе 2017 года 28 работников компании «Меридиан» оказались уволены по причине окончания срока действия трудовых договоров. Проверка прокуратуры выявила, что данные о дате окончания договора были внесены от руки, из-за чего бессрочные трудовые контракты стали срочными. 

Просмотров: 59
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1277 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте