Команда MTV и интернет-магазин ASOS запускают совместную лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров, говорится в сообщении NVCP.

Капсульная коллекция одежды и аксессуаров ASOS x MTV доступна для заказа уже с 23 июня на сайте ASOS. Коллаборация получилась полностью в духе современного MTV: яркой, смелой и в то же время олд-скульной. Своим ностальгическим дизайном одежда и аксессуары отсылают к стилю 80-х – эре хип-хопа, хауса и MTV.

Команда MTV плотно сотрудничала с креативным подразделением ASOS и поделилась старыми логотипами и образцами дизайна из архивов телеканала. В итоге ASOS удалось создать образцы мужской и женской одежды и аксессуаров, сочетающие бунтарский дух MTV со стилистикой 80-х.

Среди самых заметных элементов коллекции – джинсовая куртка, коктейльное платье на одно плечо со звериным принтом, а также купальник со шнуровкой и облегающее платье с открытой талией – все с логотипами MTV. Линейка аксессуаров включает яркие сумки и рюкзаки, высокие кроссовки и носки с принтом.

Сиан Райан (Sian Ryan), глава дизайнерского отдела ASOS, так прокомментировал коллаборацию: «MTV ведет свою историю с 80-х и мы решили, что эта эпоха перемен в музыке и поп-культуре – отличный источник вдохновения».

Яна Чурикова, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания MTV, MTV Live HD, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VH1 и VH1 Classic, отметила: «Вселенная MTV – это 742 миллиона человек по всему миру, которые любят и ценят бренд. MTV – эксперт в мире музыки и развлечений, самых крутых вечеринок и уникальных концертов. А совместная коллаборция с ASOS как нельзя лучше отражает ценности MTV – эти вещи и аксессуары подойдут тем, кто не боится быть ярким, свободным и дерзким».

Петя Тончева (Petia Toncheva), директор по лицензированию VIMN в России, странах СНГ и Балтии, добавила: «Мы рады предложить российскому рынку новый лицензионный продукт под брендом легендарного телеканала MTV – совместную коллекцию ASOS x MTV, созданную с учетом глубокого знания молодежной аудитории, которое всегда отличало MTV. Я уверена, что коллекция придется по вкусу миллионам фанатов этого бренда в России и по всему миру!»

Nickelodeon Viacom Consumer Products — лицензионное подразделение одного из крупнейших международных медиахолдингов Viacom International Media Networks (VIMN), обладающее серьезными активами в сфере лицензирования анимации, дошкольных, школьных и молодежных программ. На территории России, СНГ, Украины и стран Балтии компания представляет мировые бренды, среди которых: «Черепашки-ниндзя», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», «Щенячий патруль», бренд телеканала MTV, анимационного сериала (включая отдельных его героев) «Южный парк» и другие.

Фотографии предоставлены NVCP.