Новости
НачалоНовости«Нипромтекс» проводит испытания утеплителя «Нова»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

«Нипромтекс» проводит испытания утеплителя «Нова»

16.05.2017  21:16

Утеплитель «Нова», использующийся при создании верхней одежды и спецодежды, испытывают на фабрике «Нипромтекс», сообщает пресс-служба организации.

Компания «Нипромтекс» проводит испытания утеплителя ТМ «Нова». Он используется при производстве верхней городской одежды и спецодежды. Материал проверяют на скорость теплопотери при активном движении и в состоянии покоя. Для сравнения применяются импортные утеплители «Шелтер профи ST», «Файбертек», Thermore Classic.

По предварительным данным испытаний, показатели ТМ «Нова» не уступают зарубежным аналогам.



«Нипромтекс» — крупный производитель нетканых материалов, тканей и швейных изделий в Центрально-Черноземном регионе, работающий на этом рынке более 30 лет. В настоящее время в ассортимент фабрики входит более 200 видов нетканых материалов и более 100 видов швейных изделий.

Фотография с сайта компании.

Просмотров: 67
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1300 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте