16.05.2017 21:16

Утеплитель «Нова», использующийся при создании верхней одежды и спецодежды, испытывают на фабрике «Нипромтекс», сообщает пресс-служба организации.

Компания «Нипромтекс» проводит испытания утеплителя ТМ «Нова». Он используется при производстве верхней городской одежды и спецодежды. Материал проверяют на скорость теплопотери при активном движении и в состоянии покоя. Для сравнения применяются импортные утеплители «Шелтер профи ST», «Файбертек», Thermore Classic.

По предварительным данным испытаний, показатели ТМ «Нова» не уступают зарубежным аналогам.









«Нипромтекс» — крупный производитель нетканых материалов, тканей и швейных изделий в Центрально-Черноземном регионе, работающий на этом рынке более 30 лет. В настоящее время в ассортимент фабрики входит более 200 видов нетканых материалов и более 100 видов швейных изделий.

Фотография с сайта компании.