Бренд IVKA представил свою новую коллекцию 16 марта на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщается в пост-релизе компании.

Коллекция IVKA FW 2017/2018 – это «своеобразные коды полотен Джексона Поллока от «№1» до «№31», путешествующие в пространствах адажио П. И. Чайковского и рок-колыбельных группы Siberia Hills». Здесь переплетаются абстрактный экспрессионизм, музыкальный романтизм и энергетика лиричного глэм-панка.

Дизайнер и основательница бренда IVKA Анастасия Гасси «не боится отразить эклектичность вызовов своего времени – беспрерывный, нарастающий поток информации, ежесекундно посылающий сигналы и осязаемую невозможность игнорировать прекрасное и соединяет в единое целое строгую классическую композицию, романтическую мечтательность на грани утопии и драматизм каждого момента».

Основными чертами бренда IVKA являются минимализм, сложный архитектурный крой и парадоксальные сочетания цветов и фактур. Абстрактные элементы в то же время упорядочены, а отсутствие размерного ряда предполагает в обладательнице вещей IVKA вкус к экспериментам и умение носить oversize-вещи сложного кроя. Все модели IVKA производятся в количестве не более пяти экземпляров, что позволяет назвать их по-настоящему эксклюзивными.

Анастасия Гасси родилась в Москве. Окончила Лондонский центральный колледж Сен-Мартин (Central Saint Martins University of the Arts) по специальности «Современное искусство». Начинала творческий путь как художник-экспрессионист, выставлялась во Франции и Арабских Эмиратах. Искусство, музыка, субкультуры всегда были и являются мощными источниками вдохновения для творчества создателя бренда.

Фотографии предоставлены компанией.