В Москве прошла презентация коллекции сезона весна-лето 2017 итальянского бренда Tezenis. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Демократичный итальянский бренд Tezenis представил коллекцию нижнего белья и одежды для отдыха, дополненную повседневными предметами гардероба. Коллекция воплощает в себе юность, дерзость, приверженность трендам.

«В сезоне весна-лето 2017 читаются последние модные тенденции, которые уже прочно обосновались в интернете и социальных сетях и получили признание экспертов мира моды. Новая коллекция адресована молодым и ироничным девушкам, которые не привыкли воспринимать себя слишком серьезно», — говорят в Tezenis.

В коллекции нижнего белья есть более классическая линия с популярными бюстгальтерами «пуш-ап», балконетами и бюстгальтерами с треугольными чашечками. Отдельное внимание уделено мягким моделям с более естественной формой и более удобными при носке. Второе направление коллекции — новое прочтение классических моделей. Изюминку этому направлению придает более яркий и дерзкий декор: кружево, принты, вышивка и пэчворк. В Tezenis это называют переосмыслением трендов 1980-х. В коллекции сочетается плотная ткань и прозрачные вставки. Цветовая палитра включает как традиционный черный, так и неоновые цвета, цветочные принты и телесные оттенки. Tezenis поддержал и тренд на соблазнительные боди.

В коллекции также представлены топы, объемные футболки, джеггинсы и леггинсы для занятия спортом.

Фотографии предоставлены компанией.