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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Novoselov Group вручит премии в области fashion-индустрии

02.10.2017  14:51

Мероприятие под названием «Прорыв года. Мода» состоится 20 декабря 2017 года в Golden Palace, сообщают организаторы.

Вечер будет посвящен моде, красоте и новым коллекциям известных дизайнеров.

Мероприятие проводится впервые и для участия в нем приглашены успешные дизайнеры, «олицетворяющие новые веяния современной модной индустрии».

Будет продемонстрирована коллекция осень-зима дизайнера Дмитрия Новоселова, вдохновленная холодными вечерами и нестандартными формами. Линейка состоит из крупных шарфов, удлиненных джемперов, утепленных пальто и мантий.

В вечере также примут участие финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина, ex-солистка хора Турецкого Ксения Шапира, ex-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова и другие знаменитости. В конце вечера будет проходить вручение премий в модных номинациях.

Афиша предоставлена организаторами.

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