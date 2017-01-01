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Новые магазины «Юничел» появятся в России и Казахстане

15.11.2017  15:09

Обувная компания «Юничел» расширяет сеть своих магазинов в Москве и Казахстане, сообщает портал «Общественный защитник».

Ранее челябинский холдинг ежегодно открывал до 30 новых магазинов, в этом году их количество планируется увеличить втрое. В первом полугодии 2017 года «Юничел» уже открыл 25 обувных салонов. Новые торговые точки появились в шести регионах страны: Вологодской области, Архангельске, Астрахани, Сыктывкаре, Якутске, Саратове. Готовятся к открытию первые магазины в Санкт-Петербурге и Алма-Ате, также продолжается развитие сети в Москве.

Всего под брендом «Юничел» уже работает 536 фирменных магазинов, в том числе 45 в Казахстане.  

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