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Новый бутик Podium Concept открылся в центре столицы

28.12.2016  01:07

В новом магазине Podium Concept, расположившемся по адресу: Петровка, 12, представлены ювелирные украшения и вечерние наряды, сообщается в пресс-релизе компании.

За блеск бриллиантов в новом бутике отвечают ювелирный дом Yana и ювелирные бренды Loree Rodkin, Fine Choice, JHadley, JacquieAiche, Bochic из Podium Jewellery. Вечерние образы составляют платья модного дома Yana и наряды Maison Bohemique.

Компания Podium была создана в 1994 году в Москве. В магазинах компании представлены бренды класса «люкс». Каждый бутик Podium обладает индивидуальной концепцией, в соответствии с которой для него отбираются коллекции и разрабатывается специальный дизайн интерьеров.

Фотографии предоставлены компанией.

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