|
|
Новый бутик Podium Concept открылся в центре столицы
28.12.2016 01:07
В новом магазине Podium Concept, расположившемся по адресу: Петровка, 12, представлены ювелирные украшения и вечерние наряды, сообщается в пресс-релизе компании.
За блеск бриллиантов в новом бутике отвечают ювелирный дом Yana и ювелирные бренды Loree Rodkin, Fine Choice, JHadley, JacquieAiche, Bochic из Podium Jewellery. Вечерние образы составляют платья модного дома Yana и наряды Maison Bohemique.
Компания Podium была создана в 1994 году в Москве. В магазинах компании представлены бренды класса «люкс». Каждый бутик Podium обладает индивидуальной концепцией, в соответствии с которой для него отбираются коллекции и разрабатывается специальный дизайн интерьеров.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте