20.05.2017 01:53

Московский магазин детской обуви «Гаврики» расширил ассортимент после присоединения к площадке «Деленка», сообщает пресс-служба компании.

Новый партнер интернет-ресурса «Деленка» - московский магазин детской обуви «Гаврики» - добавил на склад марки «Зебра» и «EcoTex». В результате количество моделей у продавца возросло почти на 40 вариантов. В том числе появились актуальные текстильные кеды, полукеды и кроссовки.

«Мы всегда приветствуем инициативу партнеров по расширению ассортимента, если эти новинки удовлетворяют потребностям целевой аудитории «Деленки». Покупатели любят «Зебру» и «EcoTex», а, значит, работа проделана не зря. Выгрузка новых моделей на склад «Гаврики» не заняла много времени. Мы отправили партнеру штрихкоды, он присвоил их моделям на складе, а дальше всю работу сделал автоматический информационный обмен», - рассказал администратор интернет-магазина «Деленка» Александр Бородин.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».