Марка Lasmine опубликовала превью-бук своей первой линейки базовых футболок, сообщает компания.

Lasmine – компания, создающая одежду исключительно для базового гардероба. Философия Lasmine проста, как и сами вещи: «подлинное качество с особым вниманием к тонкостям конструирования и изготовления». Четкость кроя, минималистичные силуэты, сдержанные тона и деликатные контрасты фактур составляют стиль бренда.

Компания создает одежду класса люкс, выполненную преимущественно из натуральных материалов.

Все изделия Lasmine упаковываются в дизайнерскую упаковку, которая бережно хранит содержимое и может использоваться как по назначению, так и самостоятельно в качестве аксессуара. В дополнение ко всему, к каждой покупке прилагается индивидуальное письмо и комплимент от марки.

Фотография и превью-бук предоставлены компанией.