14-й сезон Belarus Fashion Week будет проходить в Минске в Национальном выставочном центре, сообщает Пресс-центр «Открытый подиум».

В рамках основного расписания показов pret-a-porte Недели моды будут презентованы коллекции белорусских дизайнеров и брендов одежды, среди которых: Navy, ton-in-ton, Candy Lady, T.Efremova, Samoschenko, Line A, Condra, EMSE, Nelva, Conte fashion show, Honar, Fur Garden и другие.

Belarus Fashion Week AW18 презентует дизайнерские коллекции Klaudia Markevich, Fabryan, а также дизайнеров из Италии и Германии. Специальные гости сезона: представители Istituto Europeo di Design (Италия), журнал Vogue (Италия), телеканал ID Fashion, Buro24/7 (Россия), журнал «Ателье» (Россия), а также известные блогеры.

Финал конкурса молодых дизайнеров, который уже второй сезон поддерживает компания по производству одежды для всей семьи Mark Formelle, снова пройдет на главном подиуме страны. Впервые за историю конкурса New Names BFW будет заявлено две номинации в категориях «Мужская коллекция» и «Женская коллекция». Это означает, что победителями станут сразу несколько конкурсантов. Главным призом для победителей конкурса New Names BFW станет возможность запуска в массовое производство совместной с Mark Formelle коллекции одежды. Модели, разработанные победителем, поступят в продажу в сеть магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а автор коллекции получит гонорар – 1000 белорусских рублей.

В этом сезоне продолжает работать платформа для получения поддержки и денежных грантов Off Schedule BFW by Conte. Программа представляет собой не только коллективные показы молодых дизайнерских брендов, но и ряд fashion-инсталяций. Одному из участников программы Off Schedule BFW компания Conte выделит грант в размере 2 000 USD на создание коллекции. Также в новом сезоне программа предусматривает образовательные гранты в Istituto Europeo di Design (Италия) и Studio Parisien des Arts et de la Mode (Париж). Стоит отметить, что представители университета Istituto Europeo di Design войдут в судейскую коллегию Off Schedule BFW by Conte, а также организуют workshop для всех участников fashion-инсталяций.

Детские дни на Недели моды в Беларуси уже давно переросли в отдельный проект, в котором участвуют лидеры производства и дизайна детской одежды. Из сезона в сезон именно на главном подиуме страны задаются новые тенденции в данной отрасли. Ежесезонно организуется программа мероприятий, которые не только дарят детям радость, но и оказывают материальную поддержку. Кids’ Fashion Days BFW AW 17/18 пройдут 11 и 14 мая. Вся сумма от проданных билетов на мероприятие будет перечислена в фонд «Прикосновение к жизни». Партнер мероприятия – Kids podium.

Международная организация UNAIDS и РОО «Белорусская палата моды» подписали соглашение о сотрудничестве и проведении акции Fashion Aids Line. В акции примут участие ведущие дизайнеры и марки Беларуси, которые создадут наряды с использованием официального международного символа борьбы со СПИДом — красной ленточки, с белорусским орнаментом. Финальное шоу пройдет 14 мая на подиуме Belarus Fashion Week. Один из дизайнеров получит возможность пройти стажировку в одном из известных домой моды.

4 февраля в «Центре моды и красоты Crystal Nymph» состоялась имиджевая съемка нового сезона Недели Моды в Беларуси. Основой съемки послужила тема национальной идентичности и ее современная дизайнерская обработка. Благодаря брендам Fur Garden, Candy Lady, E.Volkova, Ekaterina Novikovskaya организаторам удалось создать рекламную кампанию, которая задала настроение всему сезону, а ее проведение ознаменовывало начало активной подготовки к мероприятию.

Фотография предоставлена Пресс-центром «Открытый подиум».