Тринадцатый сезон ювелирной недели моды Estet Fashion Week состоится 10–16 апреля 2017 года, сообщают организаторы.

Этой весной неделя моды продлится не 5 дней, как ранее, а 7, превратившись в полноценную fashion week. Целых два дня на этот раз будут посвящены детским показам. На подиуме Ювелирного дома «Эстет», организатора мероприятия, как и прежде, будут представлены как коллекции одежды, так и ювелирные бренды, а также аксессуары, шляпки, сумки.

Среди участников Estet Fashion Week: весна-2017 – Дом моды Slava Zaitsev, Querida Philippa (Испания), Ассоциация модельеров России, Pablosky (Испания), Mugako (Белоруссия), L’erede, Kanounov, Stilnyashka, «ДушеГрея», Fashion Style, Оксана Негода, Алина Стаканова и др.

В числе участвующих ювелирных и часовых брендов – Gevorkyan, Escada, «Ника», ЮД «Эстет», TechnoMarine, Bijou Tresor, «Ани М», Alcozer&J, Gohfeld Jewellery, Zlata.

Как всегда, фэшн-показам будут сопутствовать: «круглые столы» на тему моды, концертная программа, выставки, шоу, презентации и выставки. Тематические дни показов: «Мода мегаполиса», «Вечерняя и свадебная мода», «Мир детства», «Летний шик».

В финале сезона жюри, в которое входят эксперты моды, искусствоведы, ювелиры, эксперты моды и руководители профильных СМИ, выберет победителей в нескольких номинациях: «Лучшая коллекция одежды», «Лучшая ювелирная коллекция», «Лучшая детская коллекция» и др. Председатель жюри - Народный художник России (2006), глава Дома Моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев.

16 апреля состоится официальная церемония закрытия и награждения победителей сезона.

Иллюстрация предоставлена организаторами.



