Новости
НачалоНовостиНовый центр спортивной экипировки открылся на базе магазина Forward в Смоленске
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru

Новый центр спортивной экипировки открылся на базе магазина Forward в Смоленске

08.11.2017  08:20

Торжественная презентация центра спортивной экипировки на базе магазина Forward в Смоленске состоялась 31 октября, сообщается на официальном сайте компании.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Смоленской области Лев Платонов, начальник Главного управления спорта Эдуард Заенчковский, ректор Смоленской государственной академии физкультуры и спорта Георгий Грец.

По мнению вице-губернатора Льва Платонова, экипировка спортсмена является одними из важнейших составляющих успеха. Вице-губернатор отметил, что ранее сборные команды региона экипировались в основном в Москве, что создавало определенные неудобства. Открытие центра в Смоленске сделало более доступной возможность заказывать и приобретать качественную экипировку для смоленских спортсменов.

Ректор академии Георгий Грец в своей речи подчеркнул, что этот центр является уникальным не только для Смоленской области, но и для всей России. В частности, здесь смогут экипироваться более 150 студентов физкультурной академии — членов национальных команд по различным видам спорта.

Организаторы презентовали новую коллекцию спортивной одежды Forward сезона «Осень/зима 2017–2018 года». В нее вошли женская и мужская экипировочная форма сборной, теплые ветрозащитные костюмы, сумки, обувь и разнообразные аксессуары.



Просмотров: 89
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1422 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте