08.11.2017 08:20

Торжественная презентация центра спортивной экипировки на базе магазина Forward в Смоленске состоялась 31 октября, сообщается на официальном сайте компании.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Смоленской области Лев Платонов, начальник Главного управления спорта Эдуард Заенчковский, ректор Смоленской государственной академии физкультуры и спорта Георгий Грец.

По мнению вице-губернатора Льва Платонова, экипировка спортсмена является одними из важнейших составляющих успеха. Вице-губернатор отметил, что ранее сборные команды региона экипировались в основном в Москве, что создавало определенные неудобства. Открытие центра в Смоленске сделало более доступной возможность заказывать и приобретать качественную экипировку для смоленских спортсменов.

Ректор академии Георгий Грец в своей речи подчеркнул, что этот центр является уникальным не только для Смоленской области, но и для всей России. В частности, здесь смогут экипироваться более 150 студентов физкультурной академии — членов национальных команд по различным видам спорта.

Организаторы презентовали новую коллекцию спортивной одежды Forward сезона «Осень/зима 2017–2018 года». В нее вошли женская и мужская экипировочная форма сборной, теплые ветрозащитные костюмы, сумки, обувь и разнообразные аксессуары.





