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Новым директором по международному развитию Philipp Plein International Group стал Роберто Маньяни

13.03.2017  21:39

Philipp Plein International Group объявила о назначении директором по международному развитию Роберто Маньяни.

Роберто Маньяни будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и расширение дистрибуции брендов, входящих в группу Philipp Plein Group, на международной арене.

В обязанности Маньяни также входит сотрудничество с существующими региональными отделениям Philipp Plein Group в Нью-Йорке и Гонконге, а также в штаб-квартире компании в Лугано.

Роберто Маньяни имеет большой опыт работы на руководящих позициях: более 11 лет он работал в Tod’s Group, а ранее — в Gianfranco Ferré, Costume National, Iceberg и Genny.

В группу брендов Philipp Plein Group входят Philipp Plein, Plein Sport и Billionaire, акции последнего были приобретены в 2016 году.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн основал одноименный модный бренд в 2008 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Фотография предоставлена компанией.

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