В преддверии 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» Научно-производственное объединение «Грация» провело на вебинар «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР «Грация», сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Вебинар провел Андрей Ещенко, коммерческий директор компании, который также ответил на вопросы слушателей.

На вебинаре были рассмотрены средства САПР «Грация» для решения следующих проблем швейного производства:

Построение и размножение лекал;

Поиск высококвалифицированного конструктора;

Экономное использование материалов;

Время и стоимости изготовления изделий;

Расчет заработной платы швей;

Контроль использования материалов;

Мониторинг производства.

За 25 лет работы НПО «Грация» создана 330 версия САПР «Грация». Это стало возможно благодаря тому, что пользователи «Грации» активно участвуют в ее развитии, а разработчики чутко реагируют на все пожелания своих клиентов. На сегодняшний день этой программой пользуются свыше 700 предприятий, а порядка 200 учебных заведений ведут обучение своих студентов.

Во время трансляции спикер вебинара Андрей Ещенко ответит на заданные вопросы слушателей.

Посмотреть вебинар по САПР «Грация» можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: https://youtu.be/rWNN7y9xMPI .

Напоминаем, что тема «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР «Грация» получит продолжение на семинаре 30 августа на 49-ой Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 г.) в Москве на ВДНХ.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».