Закрытая индивидуальная презентация Nickelodeon Viacom Consumer Products в рамках выставки Licensing World Russia 2017 состоится 28 февраля, сообщают организаторы.

Спикерами закрытой сессии выступят вице-президент по лицензированию NVCP – Дэн Фруние (Dan Frugtniet) и директор по лицензированию VIMN в России, странах СНГ и Балтии – Петя Тончева (Petia Toncheva). Презентация пройдет при поддержке агентства Pullman Licensing, которое является стратегическим партнером NVCP по лицензированию потребительских товаров. Представители компаний поделятся маркетинговыми планами на 2017 год, анонсируют запуск новых франшиз и расскажут про расширение представленных товарных категорий под известными брендами NVCP.

На презентации посетители Licensing World Russia 2017 также смогут узнать:

о том, как молодые бренды NVCP покоряют российский рынок;

о стратегии и планах компании по развитию ключевых лицензий, среди которых популярные анимационные бренды «Щенячий Патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Черепашки-ниндзя», «Губка Боб Квадратные Штаны» и др.;

об основных достижениях NVCP за 2016 год.

Сессия пройдет в рамках деловой программы выставки Licensing World Russia 28 марта 2017 года в 14:30 в конференц-зале G МВЦ «Крокус-Экспо».

Nickelodeon Viacom Consumer Products ведет активную лицензионную деятельность в регионе и представляет популярные во всем мире бренды, такие как: «Черепашки-ниндзя», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», «Даша и друзья», «Шиммер и Шайн», «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «MTV», «Южный Парк» и многие другие. NVCP в четвертый раз принимает участие в выставке Licensing World Russia и выступает генеральным партнером лицензионного мероприятия.