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О главных трендах в текстиле москвичам расскажут в творческом пространстве «Символ»

18.10.2017  07:14

В творческом пространстве «Символ» в Юго-Восточном округе столицы состоится встреча «Текстиль в интерьере. Главные тренды – 2018, особенности выбора текстиля для интерьера и секреты декоратора».

В рамках мероприятия, сообщает управа Рязанского района города Москвы, посетителям расскажут о секретах выбора текстиля для интерьера. «Участники встречи обсудят современные тенденции в пошиве штор и текстильном дизайне: как грамотно составлять техническое задание на пошив штор, что важно учитывать на стадии проектирования интерьера для грамотного оформления текстилем, как визуально изменять интерьеры с помощью текстильного дизайна, каковы основные тренды и полезные лайфхаки в текстильном дизайне», – сообщили в «Символе». 

Начало в 17.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте simvolplace.ru. 

Адрес: улица Золоторожский Вал, д. 11, корп. 20.

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