XXVI рижская Неделя моды сезона осень-зима 2017 пройдет с 28 марта по 1 апреля, сообщают организаторы.

В рамках грядущей модной сессии, традиционно свои коллекции одежды прет-а-порте, в том числе и для детей, представят латвийские и зарубежные дизайнеры.

«За уже более чем двенадцать лет существования Riga Fashion Week было открыто множество имен талантливых и перспективных молодых дизайнеров из Латвии, которые по мере того, как расширялись масштабы Рижской недели моды, становились все более узнаваемыми на международном рынке модной индустрии. Из сезона в сезон мы с огромным удовольствием представляем обществу достижения уже общепризнанных мастеров, а также даем возможность заявить о себе новому поколению талантливых модельеров. Грядущая весна не станет исключением! Мы обещаем яркое шоу и много приятных сюрпризов», - рассказывает Елена Страхова, президент Балтийской федерации моды.



В этом сезоне Riga Fashion Week представляет новый имидж, отображающий настроение грядущей Недели моды, который был создан стилистом Ольгой Колотовой с использованием наряда из коллекции Narciss сезона осень-зима 2017.



«На этот раз в основу образа легло сочетание гранжа и роскоши. Такие контрастные решения являются базисом современной моды, в них присутствует романтика нигилизма, неформальность и свобода духа, что приобретает модное звучание непосредственно на фоне проверенной временем классики. В нашем случае это наряд от латвийского бренда Narciss, дополненный выразительными элементами и отсылкой к стилю 60-х», - рассказывает автор имиджа, стилист Ольга Колотова.



Лицом рекламной кампании стала модель Кристине Пурвинска (Dandy Model Management), над чьим образом работали мастер по волосам визажист – Виктория Сафронова. Фотография — работа рижского фотографа Олега Зернова.

Фотография предоставлена организаторами.