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Объявлены даты проведения очередного сезона Riga Fashion Week
20.02.2017 11:58
XXVI рижская Неделя моды сезона осень-зима 2017 пройдет с 28 марта по 1 апреля, сообщают организаторы.
В рамках грядущей модной сессии, традиционно свои коллекции одежды прет-а-порте, в том числе и для детей, представят латвийские и зарубежные дизайнеры.
«За уже более чем
двенадцать лет существования Riga Fashion Week было открыто множество имен
талантливых и перспективных молодых дизайнеров из Латвии, которые по мере того,
как расширялись масштабы Рижской недели моды, становились все более узнаваемыми
на международном рынке модной индустрии. Из сезона в сезон мы с огромным
удовольствием представляем обществу достижения уже общепризнанных мастеров, а
также даем возможность заявить о себе новому поколению талантливых модельеров.
Грядущая весна не станет исключением! Мы обещаем яркое шоу и много приятных
сюрпризов», - рассказывает Елена Страхова, президент
Балтийской федерации моды.
Фотография предоставлена организаторами.
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