27.12.2016 07:16

В Новосибирске с января по октябрь 2016 года объем отгруженной продукции в швейном производстве вырос на 10,8%, в производстве изделий из кожи и обуви – на 44,2%. Об этом заявил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, на слова которого ссылается АиФ-Новосибирск.

По информации издания, предварительные итоги работы предприятий легкой промышленности обсудили в Новосибирске на заседании круглого стола. В мероприятии приняли участие представители мэрии Новосибирска и руководители компаний.

«Условия конкуренции из-за низкого курса рубля изменились в более благоприятную сторону для российских товаропроизводителей, - отметил Александр Люлько. - Наша легкая промышленность становится конкурентоспособной и сегодня может конкурировать даже с Китаем. Причина – и в низком курсе доллара, и в уровне заработной плате работников в этой отрасли. Сегодня она ниже, чем в Китае».

Позитивное развитие в секторе, подчеркнул чиновник, подтверждает и другая статистика. Так, в отчетный период значительно увеличился выпуск пальто и полупальто – на 13,2%, костюмов – на 14, 5 %, кожаной обуви – на 17,6%. При этом произошло снижение в производстве трикотажных изделий – на 76,4%, курток - на 22,9%, постельного белья – на 16,7% и брюк – на 5,4 %.