Международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2018» пройдет с 20 по 23 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» в одном павильоне с выставкой Techtextil Russia, сообщают организаторы.

«Инлегмаш» – единственная выставка, на которой представлено оборудование для всех этапов текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции.

В выставке «Инлегмаш» участвуют крупнейшие производители и поставщики оборудования, материалов и технологий со всего мира. Среди участников выставки 2017 года:

оборудование для текстильного производства: «Мирэкс», Prashant, Amatex, Picanol, Pai Lung, Cormatex, «Стормтекс», Leewha Src, Rieter, «Нат Груп», «Текстильмаш», Noya Mekatronik, Machine Tech, Samill Industrial и др.;

оборудование для швейного производства: Juki, «Веллес», «Швеймаш», КНИТ, «Роллтекс», «Перевалов» и др.;

оборудование для технического текстиля и нетканых материалов: Dilo Group, Reggiani Spa, Silitex, E.N. TECH S.R.L., Jiangsu Yingyang Non-Woven Machinery, Changshu Weicheng Non Woven Equipment и др.;

оборудование для печати на текстиле: «Зенон», «Русском графикс», Tl Tex, «Текстиль и технологии» и др.

«Легпромфорум» – главное мероприятие деловой программы выставки «Инлегмаш», объединяет более 25 конференций, пленарных заседаний, круглых столов и мастер-классов, на которых выступает свыше 200 докладчиков. 1 500 специалистов отрасли посещают мероприятия деловой программы.

Организатор выставки: АО «Экспоцентр». Выставка проводится при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности «Союзлегпром» и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Фотография предоставлена организаторами.