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Объявлены новые сроки проведения выставки «Инлегмаш-2018»
12.10.2017 11:48
Международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2018» пройдет с 20 по 23 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» в одном павильоне с выставкой Techtextil Russia, сообщают организаторы.
«Инлегмаш» – единственная выставка, на которой представлено оборудование для всех этапов текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции.
В выставке «Инлегмаш» участвуют крупнейшие производители и поставщики оборудования, материалов и технологий со всего мира. Среди участников выставки 2017 года:
«Легпромфорум» – главное мероприятие деловой программы выставки «Инлегмаш», объединяет более 25 конференций, пленарных заседаний, круглых столов и мастер-классов, на которых выступает свыше 200 докладчиков. 1 500 специалистов отрасли посещают мероприятия деловой программы.
Организатор выставки: АО «Экспоцентр». Выставка проводится при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности «Союзлегпром» и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Фотография предоставлена организаторами.
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