12.05.2017 21:45

Молодой дизайнер из Санкт-Петербурга Роман Шарук, получивший главный приз конкурса «Стиль. Мода. Качество», станет участником выставки Who’s next в Париже, сообщают организаторы.

Третий международный конкурс «Стиль. Мода. Качество» прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 22 апреля. Заявки на участие подали более 150 дизайнеров из России, Италии, Финляндии, Китая и Украины. Однако до финального этапа дошли 77 конкурсантов.

Гран-при конкурса достался модельеру из Санкт-Петербурга – Роману Шаруку за коллекцию La Femme. Она также признана как лучшая дизайнерская коллекция. Сам автор, в качестве награды, станет участником международной выставки одежды, обуви и аксессуаров Who’s next в Париже.

В номинации Pret-a-Porter в категории «Дизайнеры» призовые места распреелились следующим образом:

1 место - Роман Шарук, коллекция «La Femme»;

2 место - Ольга Чернощекова, коллекция «THO»;

3 место - Регина Зарипова, коллекция «Сохо».

Категория «Производители одежды» - победитель компания «Меховой Стиль», дизайнер Наталия Маслова, коллекция «Меховая Симфония».

Номинация Kids Fashion в категории «Дизайнеры» первое место заняла Светлана Злотникова за коллекцию Live Green SS2017. А в категории «Производители одежды» - марка «Олла» с коллекцией «Детские пижамы».

Номинация Active Life, категория «Дизайнеры» - 3 место Карина Гугнина, коллекция «Family Look».

Номинация Accessories, категория «Производители одежды» - 1 место марка BaráBas, Диана Гребнева, коллекция «The Way»; 2 место марка Pretty SPb, Оксана Выпрецкая, коллекция «Милая весна».

Номинация «Лучший в профессии швея»:

1 место - Елена Батуро, «Меховой Стиль»;

2 место - Екатерина Ролич, Ксения Алекперова, Российский колледж традиционной культуры;

3 место - Малика Курамагомедова, колледж петербургской моды, 1 площадка.

Номинация «Лучший эскиз коллекции»:

1 место - Елена Павлова, г. Курск;