Новости
НачалоНовостиОборот нелегально произведенной продукции в Ивановской области с 50% всего выпуска упал до 20-25%
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Оборот нелегально произведенной продукции в Ивановской области с 50% всего выпуска упал до 20-25%

09.01.2017  07:32

По оценке губернатора Ивановской области Павла Конькова, оборот нелегально произведенной продукции в регионе с 50% всего выпуска упал до 20-25%.

Как напомнил Павлу Конькову корреспондент ТАСС, еще в апреле этого года на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ивановской области губернатор заявлял, что общий объем текстильного контрафакта в регионе снижается. В ответ на вопрос, каков масштаб проблемы на данный момент, Павел Коньков заявил, что почти восемь лет назад тогда еще президент, а сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Госсовета озвучил угрожающий факт: половина продукции легкой промышленности в России — неизвестного происхождения. «Но сейчас общими усилиями эту проблему постепенно решаем — на данный момент речь уже идет о 75–80% легально произведенной продукции», – указал он.

При этом губернатор «склонен оценивать это не как контрабанду в чистом виде, а как произведенную продукцию, с которой не были уплачены налоги».

«У нас до сих пор иногда бывает так: приезжает на старую текстильную фабрику некий предприимчивый бизнесмен, местным ткачихам дает определенную сумму денег, производит объем партии, договаривается с отделочной фабрикой, отделывает и выкидывает продукцию на рынок по демпинговым ценам, роняя рынок в целом. Потом спрос на продукцию заканчивается, и он исчезает. А добросовестные производители остаются и терпят убытки. Это серьезная проблема, с которой продолжаем бороться, в том числе совместно с правоохранительными органами», – рассказал Павел Коньков. 

Просмотров: 173
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте