09.01.2017 07:32

По оценке губернатора Ивановской области Павла Конькова, оборот нелегально произведенной продукции в регионе с 50% всего выпуска упал до 20-25%.

Как напомнил Павлу Конькову корреспондент ТАСС, еще в апреле этого года на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ивановской области губернатор заявлял, что общий объем текстильного контрафакта в регионе снижается. В ответ на вопрос, каков масштаб проблемы на данный момент, Павел Коньков заявил, что почти восемь лет назад тогда еще президент, а сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Госсовета озвучил угрожающий факт: половина продукции легкой промышленности в России — неизвестного происхождения. «Но сейчас общими усилиями эту проблему постепенно решаем — на данный момент речь уже идет о 75–80% легально произведенной продукции», – указал он.

При этом губернатор «склонен оценивать это не как контрабанду в чистом виде, а как произведенную продукцию, с которой не были уплачены налоги».

«У нас до сих пор иногда бывает так: приезжает на старую текстильную фабрику некий предприимчивый бизнесмен, местным ткачихам дает определенную сумму денег, производит объем партии, договаривается с отделочной фабрикой, отделывает и выкидывает продукцию на рынок по демпинговым ценам, роняя рынок в целом. Потом спрос на продукцию заканчивается, и он исчезает. А добросовестные производители остаются и терпят убытки. Это серьезная проблема, с которой продолжаем бороться, в том числе совместно с правоохранительными органами», – рассказал Павел Коньков.