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Оборот нелегальной одежды и обуви в России достигает 35%

26.12.2016  07:15

Высшая школа экономики провела исследование «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа, наибольшая доля незаконного оборота, как обнаружили эксперты ВШЭ, в алкоголе (около 40%), в одежде и обуви (около 35%), парфюмерии и косметике (около 20%).

По данным ВШЭ, в общем обороте розничной торговли в России в 2015 г. оборот нелегальной продукции составляет 9% или 2,5 трлн руб.

К нелегальной продукции авторы исследования относили неучтенный оборот продукции, серый и черный импорт, параллельный импорт, контрафакт и фальсификат, использование заведомо ложных документов с нарушениями процедур оценки соответствия продукции.

В основном нелегальная продукция продается в небольших магазинах, на открытых рынках и в местах уличной торговли, но часть продаж перемещается в интернет.

В зависимости от типа продукции нелегальный рынок отличается структурой: в одежде преобладает серый импорт и контрабанда, в алкоголе — неучтенное производство, в спортивных одежде и обуви — подделки. 

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