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«Обувь России» изменила условия размещения выпуска облигаций «Обувьрус» серии БО-01

23.05.2017  06:49

Московская биржа утвердила изменения в решения о выпуске биржевых облигаций компании «Обувьрус», которая входит в ГК «Обувь России», серии БО-01.

Как отмечается в пресс-релизе биржи, компания намерена уменьшить номинал размещаемых бумаг с 2 млн рублей до 1 тыс. рублей, параллельно увеличив объем их выпуска с 750 до 1,5 млн штук. При этом размер выпуска в денежном эквиваленте останется на прежнем уровне - 1,5 млрд рублей.

Бонды БО-01 на 1,5 млрд рублей «Московская биржа» допустила к торгам в мае 2013 года и присвоила идентификационный номер 4B02-01-16005-R. Трёхлетние облигации еще не размещались. В настоящее время в обращении находятся облигации компании серий БО-04 - БО-07 на общую сумму 4 млрд рублей.

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