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«Обувь России» может разместить свои акции на бирже уже в октябре
11.08.2017 07:02
Ритейлер «Обувь России» может выйти на IPO на Московской бирже уже в октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.
В ходе размещения компания рассчитывает привлечь 4–5 млрд руб.
Желание выйти на открытый рынок у ритейлера связывают с приходом нового акционера – владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова в марте текущего года.
Три года назад компания собиралась провести IPO на Московской бирже, в 2014 г. она оценивала свой бизнес в 14 млрд руб.
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