20.01.2017 07:16

23 января состоится сбор заявок на биржевые бонды на сумму 1 млрд рублей, которые выпустит ГК «Обувь России».

Как сообщает портал Rusbonds со ссыокой на заявление компании, сбор заявок будет проходить с 10:00 до 14:00 мск, тогда как техническое размещение бумаг запланировано на 26 января.

Облигации выпускаются с обеспечением. Номинал бумаг - 2 млн рублей, в рамках выпуска планируется разместить 500 облигаций.По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Андеррайтером размещения выступает Связь-банк.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «Обувьрус» объемом 3 млрд рублей.