02.02.2017 06:56

ГК «Обувь России» в наступившем году ставит приоритетом развитие сегмента мобильных продаж, говорится в сообщении ритейлера со ссылкой на заявление руководителя интернет-проектов группы Софии Макаревич.

По оценкам представителя компании, в 2017 году доля мобильной аудитории сайтов ГК «Обувь России» превысит 45%, в связи с чем группа намерена запустить обновленную мобильную версию сайта Westfalika.ru.

Согласно данным ритейлера, по итогам 2016 года по совокупные продажи всех интернет-магазинов, которые принадлежат компании: Westfalika.ru, Emilia-Estra.ru, Westfalika-Home.ru и Rossita.com — выросли на 50%, средний чек увеличился на 5%.

40% составил рост трафика основного интернет-магазина компании — Westfalika.ru. Продолжает увеличиваться доля мобильной аудитории: в 2016 году — на 7%, и сейчас уже каждый третий посетитель заходит на сайт со смартфона или планшета. Регионом с самым большим трафиком по итогам 2016 года стал Новосибирск, лидером по поступающим заказам — Екатеринбург.

«Обувь России» вышла на рынок e-commerce в марте 2014 года. За последние два года ассортимент онлайн-площадок «Обуви России» существенно расширился — сейчас он включает обувь, одежду, различные аксессуары и сопутствующие товары. Так, на сайте интернет-магазина Westfalika.ru представлено более 5000 товарных позиций.