29.05.2017 07:01

В ГК «Обувь России» состоялась вторая ежегодная научно-практическая конференция «День науки» для студентов Новосибирского технологического института (филиала) Московского государственного университета дизайна и технологий.

Как говорится в сообщении ритейлера, студенты НТИ выступили на мероприятии с подготовленными ими докладами. Учащиеся вуза рассказали об истории обуви, улучшениях в области конструирования обуви, о разработке новых материалов, в том числе и полимерных, для улучшения противоскользящих свойств обуви, ее прочности, о новых направлениях в создании ортопедической обуви.

«День науки», подчеркнули в ГК «Обувь России», проводится в целях привлечения внимания студентов института к актуальным проблемам и задачам современной науки, техники и дизайна, а также организации внутривузовского общения и взаимного обмена информацией в профессиональной среде.

ГК «Обувь России» сотрудничает с НТИ МГУДТ на протяжении многих лет. В числе последних проектов — это разработка ходовой поверхности подошвы и каблука с противоскользящими свойствами, тестирование материалов подошвы на износостойкость. Кроме того, «Обувь России» выступает партнером ежегодного конкурса молодых дизайнеров, который проводит НТИ. Также «Обувь России» организует стажировки студентов в коммерческой службе компании и на производстве.