31.03.2017 07:19

ГК «Обувь России» полностью осуществила выплату доходов по четвертому купону биржевых облигаций компании «Обувьрус» серии БО-06, говорится в сообщении ритейлера.

Общая сумма выплат составила 34 405 480 руб. (68 810,96 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 13,8% годовых.

Бонды серии БО-06 в объеме 1 млрд рублей были размещена на Московской бирже по открытой подписке 28 марта 2016 года. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Выплата купона производится каждый квартал.

На текущий момент в обращении на Московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-06 и БО-07 на общую сумму 2 млрд рублей.