29.12.2016 07:12

Компания «Обувьрус», входящая в ГК «Обувь России», полностью выплатила доходы по третьему купону биржевых облигаций серии БО-06, говорится в сообщении ритейлера.

Общая сумма выплат составила 34 405 480 руб., или 68 810,96 руб. на одну облигацию, что соответствует ставке купона 13,8% годовых.

Бонды серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-16005-R от 21.03.2016 г).

в объеме 1 млрд рублей «Обувь России» разместила 28 марта 2016 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Выплата купона производится каждый квартал.

На сегодняшний день в обращении на Московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-05 и БО-06 на общую сумму 2 млрд рублей.