Новости
НачалоНовости«Обувь России» полностью выплатила первый купон по облигациям серии БО-07
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

«Обувь России» полностью выплатила первый купон по облигациям серии БО-07

03.05.2017  07:02

«Обувь России» полностью выплатила первый купон по облигациям серии БО-07 компании «Обувьрус».

Как говорится в сообщении ритейлера, общая сумма выплат составила 34 405 480 руб. Выплата на одну облигацию составила 68 810,96 руб. Ставка купона по бумагам достигла 13,8% годовых. 

Облигации серии БО-07 на сумму 1 млрд рублей «Обувь России» разместила в январе текущего года на Московскойб по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Выплата купона производится каждый квартал. 

Сейчас в обращении на Московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-06 и БО-07 на общую сумму 2 млрд рублей. 

Просмотров: 54
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1294 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте