03.05.2017 07:02

«Обувь России» полностью выплатила первый купон по облигациям серии БО-07 компании «Обувьрус».

Как говорится в сообщении ритейлера, общая сумма выплат составила 34 405 480 руб. Выплата на одну облигацию составила 68 810,96 руб. Ставка купона по бумагам достигла 13,8% годовых.





Облигации серии БО-07 на сумму 1 млрд рублей «Обувь России» разместила в январе текущего года на Московскойб по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Выплата купона производится каждый квартал.





Сейчас в обращении на Московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-06 и БО-07 на общую сумму 2 млрд рублей.