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«Обувь России» получила премию IT Awards в номинации «IT-проект в реальном секторе»
03.03.2017 07:01
ГК «Обувь России» получила диплом премии IT Awards в номинации «IT-проект в реальном секторе», говорится в сообщении ритейлера.
Премии удостояился запуск регионального центра обработки данных в Хабаровске в 2016 году. Начало работы данного ЦОД — первый этап реализации проекта по децентрализации IT-системы компании: в течение 2017 года «Обувь России» планирует создать еще минимум два региональных дата-центра — в европейской части России и в Сибири. Все они будут управляться из центрального ЦОД, который размещен в Новосибирске.
ПремияIT AWARDS учреждена компанией Softline в 2015 году за индивидуальные достижения и значимые проекты для российской IT-отрасли.
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