16.02.2017 06:45

ГК «Обувь России» разработала более ста моделей новой осенне-зимней коллекции бренда S-TEP сезона осень-зима 2017/18, говорится в сообщении ритейлера.

Коллекция выполнена в стиле милитари. Как объяснила Татьяна Карпицкая, руководитель дизайн-центра бренда S-TEP, сейчас распространен активный образ жизни, поэтому удобство, практичность предметов гардероба и прочность их материалов становятся немаловажными факторами при выборе обуви и одежды. Отражением этих тенденций является популярность модного течения, нашедшего отражение в коллекции.

Массовое производство новой коллекции начнется весной, а в сентябре новые модели обуви поступят в магазины Westfalika, Rossita и «Пешеход», которые входят в ГК «Обувь России». Коллекция будет впервые представлена на выставке EuroShoes, которая пройдет в Москве в конце февраля.

Бренд S-TEP представлен на рынке с 2000 года, принадлежит «Обуви России» с ноября 2015 года, когда компания приобрела одноименную фабрику в городе Бердске Новосибирской области. S-TEP — это женская и мужская обувь стиля casual, изготавливается из натуральных материалов. При производстве используется современная литьевая технология, позволяющая изготавливать прочную, легкую и удобную обувь для повседневной носки и активного отдыха. Подошва производится из морозостойкого полиуретана, разработанного с учетом сибирских зим. Компания реализует обувь S-TEP как через канал оптовых продаж, так и через собственную розницу.

При изготовлении обуви были использованы новые современные материалы и технологии: у некоторых моделей «милитари» подошва в носочной части заходит на верх обуви и тем самым защищает ее от механических воздействий. Подошва, как и раньше, производится из морозостойкого ПУ-материала и крепится литьевыми методом. Для тонировки подошвы в компании использовали новые модные оттенки — металлик, бронза и золото.

Фотографии предоставлены компанией.