26.12.2016 07:14

В Новосибирске состоялось награждение победителей конкурса «Золотой медведь». Его лауреатом по итогам 2016 года стала ГК «Обувь России».

Как говорится в сообщении ритейлера, победителями конкурса становятся компании, которые активно участвуют в развитии экономики региона, повышении жизненного уровня населения. Главный критерий отбора лауреатов — эффективная социальная и экономическая политика.

«Золотой медведь» — это национальный конкурс. Учредителями премии являются Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» и редакция газеты «Новая Сибирь».