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«Обувь России» выплатила доходы по пятому купону биржевых облигаций
12.12.2016 07:19
ГК «Обувь России» полностью выплатила доходы по пятому купону биржевых облигаций «Обувьрус» серии БО-05, говорится в сообщении ритейлера.
Общая сумма выплат составила 34 405 480 руб. (68 810,96 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 13,8% годовых.
500 облигаций серии БО-05 в объеме одного млрд рублей были размещены ритейлером 10 сентября 2015 года на Московской бирже по открытой подписке. Номинальная стоимость бумаг составила два млн рублей. Срок обращения — пять лет, предусмотрена оферта через два года. Выплата купона производится каждый квартал.
Сейчас в обращении на Московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-05 и БО-06 на общую сумму два млрд рублей.
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