26.07.2017 07:15

Компания «Обувьрус», входящая в группу компаний «Обувь России», разместила на Московской бирже 3-летние биржевые облигации серии БО-01.

Как говорится в сообщении ритейлера, общий объем выпуска составил 1,5 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая.

По займу предусматривается выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых, размер купона — 74,79 руб. на 1 облигацию. Объявлена двухлетняя оферта по требованию владельцев.

Как отметил директор ГК «Обувь России» Антон Титов, основная цель облигационной программы — диверсификация кредитного портфеля, увеличение доли долгосрочных обязательств, а также усиление публичного имиджа компании среди инвесторов.

Группа компаний «Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За шесть лет «Обувьрус» разместила облигации на общую сумму 6,2 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд руб.