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«Обувь России» запустила в Новосибирске онлайн-оплату договоров рассрочки и микрозаймов

26.05.2017  07:10

ГК «Обувь России» запустила пилотный проект по реализации оплаты договоров рассрочки платежа и микрозаймов в Новосибирске, говорится в сообщении ритейлера.

Рассрочка будет доступна клиентам компании через сервисы Сбербанка, включая оплату через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

Ранее клиентам «Обуви России», которые пользовались услугами рассрочки платежа и получения микрозаймов, были доступны только такие варианты оплаты, как внесение платежей на кассах магазинов или безналичный перевод на расчетный счет компании. После тестирования нового проекта в Новосибирске он будет запущен по всей сети ГК «Обувь России».

«Развитие дополнительных услуг является одним из ключевых направлений деятельности нашей компании. Оно позволяет нам повысить продажи и прибыль, а также способствует росту лояльности покупателей и узнаваемости бренда», – подчеркнул заместитель финансового директора ГК «Обувь России» Игорь Родюшкин. 

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