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Обувная фабрика «Ионесси» расширяет штат

25.07.2017  21:28

Красноярская обувная фабрика «Ионесси» готова принять на работу до 30 человек, сообщает пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения.

Обувная фабрика «Ионесси» в Красноярском крае ищет новых сотрудников. Предприятие готово принять на работу 15 обработчиков деталей, полуфабрикатов и изделий, а также 15 сборщиков обуви. Специалистам предложена заработная плата в размере 22 тыс. рублей.

Ознакомиться с предложенными вакансиями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также в информационно-аналитической системе общероссийская база вакансий «Работа в России».

Компания «Ионесси» основана в 1923 году. Предприятие оснащено современным итальянским и немецким оборудованием и занимается производством обуви.

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