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Обувная фабрика «Спартак» презентует новую коллекцию на выставках в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске

03.08.2017  11:35

Увидеть новую коллекцию российского бренда «Спартак» можно будет на выставках «Измайлово Shoes», Mosshoes, а также ГК «ЭРТА» в Новосибирске и Екатеринбурге, сообщает компания.

В сезоне весна-лето 2018 обувная фабрика «Спартак» представит более 400 моделей женской, мужской и детской обуви разных стилей: от классики до моды в стиле casual.

В новой коллекции будут презентованы модели с применением штробельного метода крепления, благодаря которому обувь приобретает гибкость и дополнительный комфорт в носке.

По словам модельеров фабрики, новая коллекция будет кардинально отличаться от предыдущих: «Коллекция сильно поменялась и выросла за счет внедрения новых материалов и новых технологических решений. Эти перемены во многом связаны с потребностями наших клиентов: покупатель «Спартака» молодеет, и коллекция меняется вместе с ним».

Обувная фабрика «Спартак» - предприятие со столетней историей, располагается в Казани. Фабрика производит женскую. Мужскую и детскую обувь. На сегодняшний день в России действует порядка 60 фирменных магазинов «Спартак». Наиболее плотно сеть представлена в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, Ульяновской области.

Фотография предоставлена компанией.

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