19.07.2017 01:34

Сеть магазинов Kari объединилась с «Золотой Короной» для осуществления денежных переводов на карты китайской платежной системы Union Pay International, сообщает пресс-служба компании.

Для клиентов обувной сети Kari доступен новый сервис. Компания объединилась с «Золотой Короной», чтобы обеспечить покупателям возможность денежных переводов на карты китайской платежной системы Union Pay International. Получать их смогут держатели карт UPI, выпущенных китайскими банками и подключенными к сервису Union Pay Money Express.

Услуга оказывается от имени РНКО «Платежный Центр». Средства принимаются у отправителя на кассах магазинов Kari в рублях и конвертируются в доллары по курсу РНКО «Платежный Центр». Дневной лимит суммы переводов от одного отправителя составляет 5 тыс. долларов. Комиссия при этом не взимается.

«Интерес к Азии и ее рынку на территории нашей страны продолжает расти и мы, как компания, внимательно следящая за потребностями наших покупателей, не можем игнорировать данный факт. Мы рады быть одними из первых, кто предоставляет услугу быстрых переводов на территорию КНР. Уверены, что многие клиенты оценят удобство данного сервиса и будут пользоваться им на постоянной основе», - отметили представители компании.

Kari — международная сеть магазинов модной обуви и аксессуаров для мужчин и женщин. Kari Kids — бренд детской одежды, обуви и аксессуаров. Сеть представлена в Польше, России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Kari работает в формате fast fashion и ориентирована на аудиторию от 17 до 40 лет. Kari Kids охватывает аудиторию от 0 до 17 лет. Проект принадлежит основателю «Эльдорадо» Игорю Яковлеву.