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Обувная сеть «Спартак» укрепляет позиции в Поволжье и Центральной России

15.05.2017  07:22

Казанская обувная сеть «Спартак» продолжает расширять свою географию за счет развития в Поволжье и Центральной России.

Как говорится в сообщении компании, За прошедшие несколько месяцев новые магазины сети открылись в Уфе и Рязани, а также в трех малых городах Поволжья: Салават (Башкортостан), Димитровград (Ульяновская область), Азнакаево (Татарстан).

В общей сложности на сегодняшний день в России действует порядка 60 фирменных магазинов «Спартак». Наиболее плотно сеть представлена в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, Ульяновской области.

Обувная фабрика «Спартак» находится в Казани, это одно из старейших российских предприятий по производству обуви.

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