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Обувной бренд Converse провел редизайн логотипа

27.07.2017  21:46

Бренд молодежной обуви Converse изменил логотип, пишет Sostav.ru.

Компания Converse осуществила редизайн логотипа. Привычная «звездочка», отличающая бренд, вынесена из буквы «о». В обновленном варианте она стилизована в подобие шеврона и размещается над названием марки.

Представители компании отмечают, что логотип в таком исполнении лучше отражает ценности бренда: развитие, физическую активность и движение вперед.



Новый логотип представлен на веб-сайте Converse. Его внедрение займет не менее года.

Converse — американская компания, существующая с начала XX века. Популярность бренду принесли молодежные кеды. В настоящий момент контролируется компанией Nike.

Фотография с сайта Sostav.ru.

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