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Обувной бренд Converse провел редизайн логотипа
27.07.2017 21:46
Бренд молодежной обуви Converse изменил логотип, пишет Sostav.ru.
Компания Converse осуществила редизайн логотипа. Привычная «звездочка», отличающая бренд, вынесена из буквы «о». В обновленном варианте она стилизована в подобие шеврона и размещается над названием марки.
Представители компании отмечают, что логотип в таком исполнении лучше отражает ценности бренда: развитие, физическую активность и движение вперед.
Новый логотип представлен на веб-сайте Converse. Его внедрение займет не менее года.
Converse — американская компания, существующая с начала XX века. Популярность бренду принесли молодежные кеды. В настоящий момент контролируется компанией Nike.
Фотография с сайта Sostav.ru.
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