Новый салон сети Mario Mikke площадью 470 кв. м. начал свою работу 13 марта на первом этаже ТРЦ «Мозаика», сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

Mario Mikke в ТРЦ «Мозаика» открылся в привычном для магазина формате. В ассортименте представлен широкий выбор женской и мужской обуви из натуральных и искусственных материалов, а также коллекция фирменных сумок и средств по уходу за обувью. В магазине можно найти как премиальные изделия марки Mario Mikke, выполненные по эскизам итальянских художников и дизайнеров только из натуральных материалов (кожи, замши, нубука), так и продукцию других брендов, представленных в среднем ценовом сегменте. Всего же ассортимент магазина включает около 6000 наименований.

Бренд Mario Mikke работает на российском рынке с 1998 года. Розничная сеть Mario Mikke на сегодняшний день насчитывает более 100 магазинов по всей России.

ТРЦ «Мозаика» (GBA – 134 тыс. кв. м, GLA – 68 тыс. кв. м) расположен по адресу ул. 7-я Кожуховская, д. 9 — на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города. На сегодняшний день в торгово-развлекательном центре из крупных арендаторов открыты: круглосуточный гипермаркет «Лента», 9-ти зальный кинотеатр «Киномакс» с форматом IMAX, семейный парк активного отдыха Joki Joya, супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки», городской центр исполнения заказов «Юлмарт», супермаркет товаров для дома «Домовой», универмаги модной одежды H&M, LCWaikiki, Kiabi, Monki, магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош», отделение Сбербанка России, контактный зоопарк «Погладь енота», театральная лаборатория Gogol School и многие другие. Также для посетителей работают кафе и рестораны, включая «IL Патио», Burger King, KFC, «Крошка Картошка», «Теремок», «Воккер» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой торгово-развлекательного центра.