Ключевыми моделями новой коллекции MBT стали Colorado и Baridi, сообщается в пресс-релизе компании.

Спортивные туфли Baridi с застежкой на липучке выполнены из кожи с текстильными сетчатыми вставками. А кроссовки Colorado снабжены дышащей сеточкой. Также в этом сезоне MBT представляет сандалии Kisumu.

Отдельного внимания заслуживает линейка беговой обуви MBT Running. Беговые модели сочетают в себе уникальную запатентованную технологию Sensor Technology и инновационную подошву.

Швейцарская обувная компания MBT (Masai Barefoot Technology) была основана в 1996 году. Сегодня модели МВТ продаются более чем в 45 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.