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Обувной бренд MBT представил летнюю коллекцию 2017 года
25.05.2017 23:18
Ключевыми моделями новой коллекции MBT стали Colorado и Baridi, сообщается в пресс-релизе компании.
Спортивные туфли Baridi с застежкой на липучке выполнены из кожи с текстильными сетчатыми вставками. А кроссовки Colorado снабжены дышащей сеточкой. Также в этом сезоне MBT представляет сандалии Kisumu.
Отдельного внимания заслуживает линейка беговой обуви MBT Running. Беговые модели сочетают в себе уникальную запатентованную технологию Sensor Technology и инновационную подошву.
Швейцарская обувная компания MBT (Masai Barefoot Technology) была основана в 1996 году. Сегодня модели МВТ продаются более чем в 45 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
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