При создании новой коллекции дизайнеры Respect соединили «изысканный дизайн, лаконичность линий и элегантность», сообщается в пресс-релизе компании.

Модели Respect Limited edition представлены в благородном бордовом, глубоком сером и классическом черных цветах.

Коллекция состоит из 30 моделей, выполненных в premium-качестве: классические лодочки, ботильоны и туфли на устойчивом каблуке, изготовленные из натуральной кожи и велюра.

Коллекция Respect сезона осень-зима 2017/2018 предлагает своим клиентам женскую и мужскую обувь из натуральной кожи и велюра, в которых «сочетаются классическая четкость линий и бунтарский дух 80-х».

Дизайнеры марки также не оставили модниц без популярных последние несколько сезонов ботфортов, кед с меховыми помпонами и ботильонов на удобных каблуках, украшенных разноцветным глиттером. Текстиль, обтягивающий каблук, выглядит очень ярко, благодаря мельчайшим переливающимся блесткам – фиолетовым, зеленым и синим.

Обувная компания Respect создана в 2001 году. Обувь и аксессуары производятся в России, Бразилии, Португалии, Италии, Испании, Турции, Румынии, Хорватии и Китае. Под вывеской Respect работают более 300 салонов обуви в России, Казахстане, Украине и Беларуси. В 2014 году компания стала лауреатом V Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Товары народного потребления», категория «Одежда, обувь, аксессуары». На сегодняшний день розничная сеть насчитывает около 200 магазинов только по России. В салонах Respect каждый сезон представлено более 500 моделей обуви в четырех стилевых решениях: Elegant, Casual, Comfort и Fashion.

Фотографии предоставлены компанией.