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Одесский центр профессионально-технического образования выпустил первых швей

23.05.2017  20:20

Завершено обучение первого потока слушателей курса по профессии «швея» в Одесском центре профессионально-технического образования, сообщает пресс-служба областного центра занятости.

В прошлый четверг, 18 мая, свидетельства государственного образца получили первые выпускники курса «швея» Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости. Обучение проводилось с декабря 2016 года.

Слушатели курса получили навыки ручной и машинной работы при изготовлении швейных изделий, обработке отдельных деталей одежды и т.д. В дальнейшем выпускники будут трудоустроены на профильных предприятиях Одессы и области. Из них 36% - на фабрике «Грегори Арбер».

Обучение следующей группы слушателей стартовало 19 мая. 

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